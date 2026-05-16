Debutto in casa amaro il Sinalunga si impone 4-0

Nel match di terza giornata del campionato di serie B2 femminile, il Tennis Club Ippodromo Cesena ha perso in casa contro il Sinalunga con il punteggio di 4-0. Le atlete romagnole hanno affrontato l'incontro con impegno, senza riuscire a conquistare un set. La sfida si è svolta sul campo di Cesena, dove la squadra ospite ha ottenuto la vittoria senza concedere punti alle avversarie. La partita si è conclusa con il risultato netto di quattro vincenti per il Sinalunga.

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Il Tennis Club Ippodromo Cesena è uscito sconfitto 4-0 all’esordio casalingo, in una partita giocata comunque con il cuore da parte delle atlete romagnole, nella terza giornata del campionato di serie B2 femminile. Le giovanissime giocatrici cesenati sono state battute dal Tennis Club Sinalunga, certamente una delle formazioni tecnicamente più attrezzate nel terzo girone di qualificazione. In effetti, non a caso il team toscano condivide il secondo posto provvisorio nel girone con il Tennis Training di Foligno. Nei singolari sia Ilaria Rondinelli che Camilla Fabbri hanno fatto partita pari con le loro avversarie: con un po’ di fortuna in più, avrebbe potuto arrivare anche il pareggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Debutto in casa amaro, il Sinalunga si impone 4-0 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cremona si impone al DelMauro: Avellino Basket sconfitta in casaAl PalaDelmauro la Ferraroni JuVi Cremona passa con il punteggio di 72-83, condannando l'Unicusano Avellino Basket allo stop casalingo. Debutto amaro per in WWE: la risposta sui socialAll'United Center, l'apertura della scatola misteriosa ha acceso il dibattito tra i fan: l'arrivo di Danhausen ha polarizzato la sala, tra chi... Debutto in casa amaro, il Sinalunga si impone 4-0Il Tennis Club Ippodromo Cesena è uscito sconfitto 4-0 all’esordio casalingo, in una partita giocata comunque con il cuore da parte delle atlete romagnole, nella terza giornata del campionato di serie ... ilrestodelcarlino.it