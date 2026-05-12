Primo squillo del Ct Vela Messina nella Serie B1 femminile di tennis

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ct Vela Messina ha ottenuto la sua prima vittoria nella stagione di Serie B1 femminile di tennis, battendo per 3 a 1 il Tc Beinasco nella terza giornata del campionato. La squadra ha conquistato i primi punti stagionali grazie a questa vittoria, che segna il debutto positivo nel campionato di quest'anno. La partita si è svolta nel territorio di casa e ha visto protagonisti diversi atleti del club.

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Prima vittoria stagionale per il Ct Vela Messina, cha battuto per 3 a 1 il Tc Beinasco nella 3^ giornata del campionato di Serie B1 femminile di tennis. Il capitano Gino Visalli schiera in apertura la spagnola Celia Cervino Ruiz, che porta a casa il punto senza faticare, in virtù del ritiro di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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