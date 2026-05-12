Primo squillo del Ct Vela Messina nella Serie B1 femminile di tennis

Il Ct Vela Messina ha ottenuto la sua prima vittoria nella stagione di Serie B1 femminile di tennis, battendo per 3 a 1 il Tc Beinasco nella terza giornata del campionato. La squadra ha conquistato i primi punti stagionali grazie a questa vittoria, che segna il debutto positivo nel campionato di quest'anno. La partita si è svolta nel territorio di casa e ha visto protagonisti diversi atleti del club.

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