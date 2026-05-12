Primo squillo del Ct Vela Messina nella Serie B1 femminile di tennis
Il Ct Vela Messina ha ottenuto la sua prima vittoria nella stagione di Serie B1 femminile di tennis, battendo per 3 a 1 il Tc Beinasco nella terza giornata del campionato. La squadra ha conquistato i primi punti stagionali grazie a questa vittoria, che segna il debutto positivo nel campionato di quest'anno. La partita si è svolta nel territorio di casa e ha visto protagonisti diversi atleti del club.
Prima vittoria stagionale per il Ct Vela Messina, cha battuto per 3 a 1 il Tc Beinasco nella 3^ giornata del campionato di Serie B1 femminile di tennis. Il capitano Gino Visalli schiera in apertura la spagnola Celia Cervino Ruiz, che porta a casa il punto senza faticare, in virtù del ritiro di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Tennis B1 femminile, il Ct Vela Messina ospita il Tc Baratoff nella sfida d'esordioScatterà domenica il campionato di Serie B1 femminile di tennis con il Ct Vela Messina del presidente Tato Spatari ai nastri di partenza in virtù del...
Le tenniste del Ct Vela Messina si fanno rimontare al debutto dal Tc BaratoffPareggio all’esordio per il Ct Vela Messina nel campionato di Serie B1 femminile di tennis.