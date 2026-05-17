Tennis | Bolelli e Vavassori trionfano a Roma nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2026. La finale si è conclusa con la loro vittoria, portando a casa il trofeo. La competizione si è svolta nel corso della settimana a Roma, attirando numerosi appassionati di tennis. Bolelli e Vavassori hanno affrontato e superato gli avversari nelle fasi decisive del torneo, confermando la loro partnership nel circuito internazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per entrambi i giocatori.

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AGI - Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile degli Internazionali d'Italia 2026. Gli azzurri, settima testa di serie del tabellone, piegano al match tie-break - 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3, in due ore e 17 minuti di gioco - Marcel Granollers e Horacio Zeballos e diventano la prima coppia italiana a vincere a Roma. Nel 1963, ultimo anno con una coppia azzurra in finale, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola si arresero per 6-3 6-3 6-1 a HewittStolle. Sempre Pietrangeli e Sirola si fermarono all'ultimo atto al Foro Italico nel 1955, 1956, 1957, 1959 e 1961, mentre nel 1960 la finale contro EmersonFraser non è stata terminata e il titolo non venne assegnato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tennis: Bolelli e Vavassori trionfano a Roma nel doppio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli e Vavassori trionfano a Roma: la coppia d'oro azzurra si impone al Foro Italico Sullo stesso argomento Tennis Roma, Bolelli-Vavassori in finale nel doppioAGI - La coppia azzurra costituita da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è in finale nel doppio agli Internazionali di Tennis a Roma. Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio all’Atp Miami 2026Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto la finale nel doppio maschile dell’Atp Miami 2026, secondo Masters 1000 della stagione. #tennis #ATP 1000 doppio Roma #Bolelli e #Vavassori approdano alla finale degli Internazionali d'Italia battendo la coppia Skupski/Harrison con il punteggio di 7-6 3-6 10-6 Fantastici gli azzurri! x.com Tennis, Roma: Bolelli/Vavassori campioniSimone Bolelli e Andrea Vavassori si laureano campioni nel doppio agli In- ternazionali di Roma. La coppia azzurra rinverdisce i fasti di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, trionfatori al Foro Itali ... rainews.it Bolelli e Vavassori sono i re di Roma, trionfo storico nel doppio e lacrime: Per te mammaSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio degli Internazionali d'Italia battendo al super tie-break la coppia formata da Granollers ... fanpage.it Bernabe Zapata Miralles si è ritirato dal tennis dopo una sconfitta contro Vallejo al Challenger di Valencia reddit