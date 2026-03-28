Nella finale del doppio maschile dell’ATP Miami 2026, Andrea Vavassi e Simone Bolelli hanno conquistato la vittoria. La competizione si svolge nel secondo Masters 1000 della stagione, attirando numerosi spettatori e appassionati di tennis. I due hanno battuto gli avversari in una partita che si è conclusa con il punteggio finale stabilito durante il match.

Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto la finale nel doppio maschile dell’Atp Miami 2026, secondo Masters 1000 della stagione. Gli azzurri, teste di serie n.7, hanno battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henri Patten (teste di serie n.4). Per Bolelli e Vavassori si tratta del nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l’Atp 500 di Rotterdam, ma il primo in assoluto a un Atp 1000. SWEET VICTORY? Bolelli & Vavassori claim their first ATP Masters 1000 title!?? #MiamiOpen pic.twitter.come6LvVNQhzg — Miami Open (@MiamiOpen) March 28, 2026 Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio all’Atp Miami 2026

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