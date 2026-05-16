Durante gli Internazionali di Tennis a Roma, la coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori si è qualificata per la finale nel torneo di doppio. La coppia ha superato le fasi precedenti della competizione e si prepara a disputare l’ultimo match della manifestazione. La finale si svolgerà nelle prossime ore, con i due atleti pronti a scendere in campo per cercare di portare a casa il titolo.

AGI - La coppia azzurra costituita da Simone Bolelli e Andrea Vavassori è in finale nel doppio agli Internazionali di Tennis a Roma. Il binomio italiano ha conquistato l'accesso all'ultimo atto del torneo superando in semifinale il duo composto da Christian Harrison e Neal Skupski. L'incontro si è concluso con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo due ore e tre minuti di gioco. L'emiliano ed il piemontese, accreditati della testa di serie numero 7 nel tabellone capitolino, hanno domato al terzo set il duo Harrison-Skupski, assicurandosi così la possibilità di competere per il trofeo calcando il campo nella finale in programma domani. Una finale storica per il tennis italiano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tennis Roma, Bolelli-Vavassori in finale nel doppio

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Le parole di BOLELLI e VAVASSORI dopo la finale raggiunta a Roma

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