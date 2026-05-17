Nel suo nuovo libro, l’autore analizza il ruolo dei Templari a Tauro, evidenziando come la loro presenza abbia coinvolto aspetti di fede e di potere. Attraverso ricerche storiche, vengono messe in luce alcune contraddizioni umane legate alle figure di questo ordine, senza tralasciare i dettagli concreti delle vicende di quei tempi. Il testo si concentra su fatti e documenti, offrendo uno sguardo diretto sulle vicende che hanno riguardato i Templari in quella regione.

? Domande chiave Come si intrecciano fede e potere nel romanzo di Bonanno?. Quali contraddizioni umane emergono dalla ricerca storica dell'autore?. Perché il borgo di Tauro ha scelto questo tema per la comunità?. Come può la letteratura mantenere viva la memoria storica locale?.? In Breve Evento organizzato da Rotary Club e Interact Club presso la Sala Le Cisterne.. Partecipazione di Manuela Strangi e Simona Scarcella durante il Maggio dei Libri 2026.. Domenico Infantino conduce il dibattito tra l'autore e i numerosi lettori locali.. L'incontro ha coinvolto diverse generazioni di cittadini nel borgo di Tauro.. La Sala Le Cisterne di Tauro ha ospitato la presentazione del romanzo storico L’Ultima Notte di Maurizio Bonanno, attirando numerosi cittadini e appassionati durante il Maggio dei Libri 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Templari a Tauro: il mistero tra fede e potere nel libro di Bonanno

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