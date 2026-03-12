Templari Oggi | un presidio della fede nel cuore pulsante di Roma Termini

Il 11 marzo 2026 si tiene a Roma un evento che celebra il ruolo dei Templari come presidio della fede nel cuore della città. La cerimonia avviene nel centro di Roma Termini, punto di incontro e di passaggio di migliaia di persone ogni giorno. Sono presenti rappresentanti e membri dell’ordine, che si riuniscono per ricordare il servizio svolto nel tempo.

Roma – L'11 marzo 2026 segna un momento di p rofonda riflessione e gratitudine per il servizio svolto nel cuore nevralgico della Capitale. Presso la cappellina della Stazione Termini, retta da don Mimmo, si è tenuto un incontro istituzionale per ringraziare quanti hanno contribuito a mantenere un clima di serenità e accoglienza durante i mesi intensi del Giubileo. All'evento hanno partecipato Mons. Rino Fisichella, organizzatore vaticano per i Giubilei, Rosario Gaetano, Amministratore Delegato di Grandistazioni Rail, e il Magister Templi dell'associazione Templari Oggi aps, Mauro Giorgio Ferretti. Una presenza costante nel cuore della città. Dallo scorso dicembre 2025, i Templari prestano il proprio servizio di accoglienza all'interno della cappella della Stazione Termini.