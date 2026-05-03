Roma si ferma per il passaggio dei Templari | una scia bianca tra testimonianza di fede e storia

Roma si ferma per il passaggio dei Templari, una processione silenziosa che attraversa le strade della città. La scena si svolge in un giorno di giugno, con il passo dei partecipanti che si distingue per la precisione del movimento. Le immagini catturate ritraggono un corteo composto da figure in abiti storici, che avanzano tra testimonianze di fede e tracce di un passato che ancora suscita curiosità.

Roma, 3 giugno 2026 – Il passo è cadenzato, quasi impercettibile sul selciato millenario, eppure il rumore che genera è assordante: è il suono del silenzio. Roma, abituata al caos frenetico del turismo e del traffico, si è riscoperta per un attimo immobile, quasi zittita, davanti alla solenne processione dei Templari Oggi APS. Nelle giornate del 2 e 3 maggio 2026, la Capitale è stata teatro di un ritiro spirituale culminato in una testimonianza pubblica di fede che ha attraversato i luoghi simbolo della cristianità e della romanità. L’atto conclusivo di questo intenso cammino si è svolto nella cornice della Basilica di San Vitale al Quirinale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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