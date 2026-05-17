Teheran | Pasdaran e alcuni Paesi Ue trattano per il passaggio a Hormuz

Secondo fonti ufficiali, le forze militari di Teheran hanno dichiarato che i Pasdaran e alcuni Paesi europei stanno negoziando sul possibile passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz. La Repubblica islamica ha ribadito che non consentirà a Stati Uniti e Israele di attraversare questa via strategica. Nel frattempo, il governo di Islamabad ha manifestato interesse a facilitare un cambiamento nelle discussioni in corso, senza fornire dettagli specifici sui termini delle trattative.

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