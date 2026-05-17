Teheran | Pasdaran e alcuni Paesi Ue trattano per il passaggio a Hormuz
Secondo fonti ufficiali, le forze militari di Teheran hanno dichiarato che i Pasdaran e alcuni Paesi europei stanno negoziando sul possibile passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz. La Repubblica islamica ha ribadito che non consentirà a Stati Uniti e Israele di attraversare questa via strategica. Nel frattempo, il governo di Islamabad ha manifestato interesse a facilitare un cambiamento nelle discussioni in corso, senza fornire dettagli specifici sui termini delle trattative.
Crisi iraniana: continua a tenere banco la questione di Hormuz, mentre la diplomazia resta al momento in stallo. Il presidente della commissione per la sicurezza nazionale del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha reso noto che Teheran starebbe elaborando un meccanismo per gestire il traffico attraverso lo Stretto. Si tratta di un piano che prevedrebbe la riscossione di pedaggi e che riguarderebbe le navi commerciali di Paesi che cooperano che l’Iran. «A seguito del passaggio di navi provenienti da paesi dell’Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la marina delle Guardie rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito», ha riferito ieri la televisione di Stato iraniana. 🔗 Leggi su Laverita.info
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