Secondo la televisione di Stato iraniana, alcuni Paesi europei stanno negoziando con Teheran per consentire il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La strategia adottata sembra preferire il dialogo diplomatico rispetto a misure di blocco della navigazione, richieste dagli Stati Uniti. La discussione tra le parti riguarda principalmente la ripresa dei transiti marittimi nella zona strategica, senza che siano stati segnalati interventi militari o decisioni ufficiali di blocco. La questione rimane al centro di tensioni internazionali e negoziati diplomatici.

Non guerra ma diplomazia. I Paesi europei, o almeno alcuni, hanno deciso che per favorire la ripresa dei transiti dallo Stretto di Hormuz è meglio dialogare con l’Iran e non imporre, come chiesto e fatto dagli Stati Uniti, un ulteriore blocco della navigazione. Secondo la tv di Stato iraniana, alcune cancellerie d’Europa hanno avviato colloqui con Teheran: “A seguito del passaggio di navi provenienti da Paesi dell’Asia orientale, in particolare Cina, Giappone e Pakistan, abbiamo ricevuto oggi informazioni che indicano che anche gli europei hanno avviato negoziati con la marina delle Guardie Rivoluzionarie” per ottenere il permesso di transito, hanno riferito senza specificare quali Paesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tv di Stato iraniana: “Alcuni Paesi europei negoziano con Teheran il passaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz”

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