Macron a Pezeshkian | Riaprire subito lo Stretto di Hormuz Teheran | Noi contattati da diversi Paesi per un passaggio sicuro

Il presidente francese ha chiesto di riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz, durante un colloquio con un rappresentante iraniano. Teheran ha risposto affermando di essere stato contattato da vari paesi per garantire un passaggio sicuro attraverso quella zona. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non essere ancora pronto a firmare un accordo che metta fine al conflitto, mentre un rappresentante iraniano ha affermato che gli Stati Uniti stanno implorando l’aiuto della Cina.

Trump: «Non ancora pronto per accordo che concluda la guerra». Aragchi: «Gli Usa implorano la Cina di aiutarli». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Macron a Pezeshkian: «Riaprire subito lo Stretto di Hormuz». Teheran: «Noi contattati da diversi Paesi per un passaggio sicuro» Articoli correlati Macron annuncia una missione difensiva per riaprire lo Stretto di HormuzABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente francese in visita a Cipro dopo gli attacchi con droni Il presidente francese Emmanuel Macron si trova in... Iran, Macron: "Prepariamo una missione difensiva per riaprire lo Stretto di Hormuz"Emmanuel Macron è a Cipro, stato insulare e membro dell’Unione europea, dove dei droni nei giorni scorsi hanno preso di mira la base aerea britannica... Aggiornamenti e notizie su Macron a Pezeshkian Riaprire subito lo... Temi più discussi: Macron ha parlato con Pezeshkian: L’Iran cessi immediatamente i suoi attacchi; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Macron sente Pezeshkian, 'stop ai raid ai Paesi della regione'; Macron sente Pezeshkian, 'stop ai raid ai Paesi della regione'. Iran: Macron a Pezeshkian, riaprire Hormuz al più prestoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Iran, Londra valuta l'invio di dragamine per riaprire lo Stretto di HormuzLa Gran Bretagna sta valutando diverse opzioni con gli alleati per pcontribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran. Lo ... iltempo.it Ormai da giorni lo Stretto di Hormuz è un grande collo di bottiglia. Sono circa mille le navi ferme nei porti, tra cui duecento imbarcazioni petroliere che trasportano rifornimenti necessari in tutto il mondo, in attesa di attraversare questa lingua di mare così strate facebook Hegseth promette la riapertura dello Stretto di Hormuz: “Non ci sono prove che sia stato minato” x.com