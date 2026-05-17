Teatro Ringhiera di via Boifava pubblicato il bando per la gestione | Tornerà a essere un luogo vivo e aperto al quartiere

È stato pubblicato un bando pubblico per assegnare la gestione del Teatro Ringhiera, situato in via Boifava nel quartiere Abbiategrasso di Milano. Il teatro, chiuso dal 2017, sta attualmente subendo un intervento di riqualificazione. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare il teatro a essere un luogo vivo e accessibile al quartiere, riprendendo così la sua funzione di punto di riferimento culturale. La procedura di assegnazione rimarrà aperta per un certo periodo, consentendo a chi fosse interessato di presentare la propria proposta.

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Milano - È online l’avviso pubblico per la concessione d’uso del Teatro Ringhiera di via Boifava 17, punto di riferimento culturale del quartiere Abbiategrasso, chiuso dal 2017 e attualmente interessato da un intervento di riqualificazione. "L’obiettivo è restituire alla città uno spazio culturale aperto, accessibile e partecipato, capace di diventare un punto di riferimento stabile per la produzione teatrale contemporanea, la formazione, i linguaggi performativi e le attività rivolte alla cittadinanza” spiegano da Palazzo Marino. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 31 agosto 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teatro Ringhiera di via Boifava, pubblicato il bando per la gestione: “Tornerà a essere un luogo vivo e aperto al quartiere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castellabate, pubblicato bando per gestione e riqualificazione dell'impianto sportivo "De Vivo"Il Comune di Castellabate ha approvato, con apposita delibera, le linee di indirizzo finalizzate alla pubblicazione di un avviso esplorativo per... Sondrio, pubblicato il bando per la gestione del bar al Parco BartesaghiDopo la discussione sul tema avvenuta nell'ultima seduta del consiglio comunale, l'amministrazione comunale di Sondrio ha pubblicato il bando... Pubblicato il bando per la gestione del Teatro di Ringhiera milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Teatro Ringhiera di via Boifava, pubblicato il bando per la gestione: Tornerà a essere un luogo vivo e aperto al quartiereMilano, lo spazio culturale in zona Abbiategrasso (chiuso dal 2017) è interessato da un intervento di riqualificazione: disporrà di una sala da 232 posti, foyer, laboratori, spazi per attività formati ... ilgiorno.it Pubblicato il bando per la gestione del Teatro di RinghieraLe offerte devono essere presentate entro le ore 12 del 31 agosto 2026. Sacchi: Uno storico spazio culturale che vogliamo restituire alla città per le ... milano.repubblica.it La generazione più giovane sembra pensare di avere un'interazione personale con l'artista ai concerti, cioè (I ragazzi di oggi) reddit