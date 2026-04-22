Sondrio pubblicato il bando per la gestione del bar al Parco Bartesaghi

L'amministrazione comunale di Sondrio ha pubblicato il bando per la gestione del bar e dei servizi igienici nel Parco Bartesaghi. La decisione segue la discussione avvenuta durante l'ultima seduta del consiglio comunale. Il bando riguarda la concessione della gestione del chiosco e delle strutture annessi nel parco. La pubblicazione del bando segna un passaggio ufficiale nel processo di affidamento.

Dopo la discussione sul tema avvenuta nell'ultima seduta del consiglio comunale, l'amministrazione comunale di Sondrio ha pubblicato il bando relativo alla gestione del chiosco (e dei servizi igienici annessi) del Parco Bartesaghi.Il bandoIl bando rimarrà aperto fino al prossimo 6 maggio. Chi si.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Gestione e sicurezza: il parco Bartesaghi al centro del consiglio comunale di SondrioDue le interrogazioni presentate in vista della seduta di questa sera: una da Sondrio Democratica e l'altra dal Partito Democratico Il “polmone...