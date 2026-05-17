Teatro in cattedra la Toscana sperimenta la legge che porta le arti sceniche in orario curricolare
In Toscana, un nuovo progetto mira a integrare le arti sceniche nelle attività scolastiche. Per l’anno 20252026, 99 istituti distribuiti in 46 Comuni e 10 province parteciperanno a un’iniziativa promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo. L’obiettivo è portare le discipline teatrali e performative all’interno dell’orario curricolare, coinvolgendo diverse realtà scolastiche della regione. La presentazione ufficiale dell’accordo si è svolta recentemente in Regione, segnando un passo importante per la sperimentazione di questa legge.
La Toscana prova a fare scuola con il palco. Novantanove istituti, quarantasei Comuni, dieci province: sono i numeri del “Progetto Scuole” di Fondazione Toscana Spettacolo per la stagione 20252026, presentato in Regione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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