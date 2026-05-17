Teatro in cattedra la Toscana sperimenta la legge che porta le arti sceniche in orario curricolare

In Toscana, un nuovo progetto mira a integrare le arti sceniche nelle attività scolastiche. Per l’anno 20252026, 99 istituti distribuiti in 46 Comuni e 10 province parteciperanno a un’iniziativa promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo. L’obiettivo è portare le discipline teatrali e performative all’interno dell’orario curricolare, coinvolgendo diverse realtà scolastiche della regione. La presentazione ufficiale dell’accordo si è svolta recentemente in Regione, segnando un passo importante per la sperimentazione di questa legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui