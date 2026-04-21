primavera delle arti sceniche

Dal 23 aprile al 21 giugno, i Teatri di Danza e le Arti di Corte Sanac a Pisa ospiteranno la quarta edizione di Primavera di Danza Musica Teatro. La rassegna è organizzata dal Consorzio Coreografi Danza d’AutoreMovimentoinactor Teatrodanza, con la direzione artistica affidata a Flavia Bucciero. L’evento prevede spettacoli e performance legate alle arti sceniche, offrendo un calendario di rappresentazioni che coinvolge vari spazi della città.

Dal 23 aprile al 21 giugno, gli spazi dei Teatri di Danza e delle Arti di Corte Sanac a Pisa ospiteranno la IV edizione di Primavera di Danza Musica Teatro, la rassegna a cura del Consorzio Coreografi Danza d’AutoreMovimentoinactor Teatrodanza con la direzione artistica di Flavia Bucciero. Il filo rosso che attraversa questa quarta edizione - è il corpo come spazio di trasformazione, un territorio in cui segno, memoria, materia e tecnologia si incontrano e si ridefiniscono. Ad aprire il calendario di eventi unici, giovedì 23 aprile alle 20.00, è “Study of a Drawing Body” di Ambra Occhipinti, uno studio performativo che indaga il processo creativo attraverso il dialogo tra danza, disegno e manipolazione dell’oggetto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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