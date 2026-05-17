Nel territorio tra le valli e il Pinerolese, le donne hanno avuto un ruolo centrale nella resistenza partigiana valdese. Sono state protagoniste di azioni e decisioni che hanno segnato la lotta contro l’occupazione e il fascismo. La memoria di queste figure femminili si intreccia con la storia dei piccoli borghi, che cercano di trasformare gli eventi del passato in strumenti di partecipazione democratica. La narrazione mette in luce le vicende di chi ha combattuto e il modo in cui vengono ricordate e tramandate nelle comunità locali.

? Punti chiave Chi sono le donne che hanno guidato la lotta partigiana valdese?. Come faranno i piccoli borghi a trasformare la memoria in democrazia?. Dove si svolgeranno gli incontri per recuperare queste voci dimenticate?. Perché l'ingresso libero è diventato una scelta politica per la comunità?.? In Breve Torre Pellice, 16 maggio ore 21.15: spettacolo Racconti dell’altra metà del cielo.. Pinerolo, 22 maggio ore 21.15: pièce Bianca Jenny e le altre al Tempio Valdese.. Piscina, 3 giugno ore 19: atto finale Oltre il ponte nella Sala Parrocchiale.. Ingresso libero senza prenotazione per favorire l'aggregazione comunitaria nei borghi locali..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro e Resistenza: le donne protagoniste tra Valli e Pinerolese

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