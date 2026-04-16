Amici sul Serio tornano a teatro per raccontare le donne della Resistenza

A Fiorano al Serio, la compagnia teatrale “Amici sul Serio” ha ripreso le rappresentazioni della seconda edizione della rassegna “Amici sul Palco”. L’evento, patrocinato dalla parrocchia e dal Comune, prevede uno spettacolo dedicato alle donne della Resistenza. La rassegna si svolge in teatro e coinvolge gli spettatori con rappresentazioni che affrontano temi storici e sociali.

Fiorano al Serio. Nuovo appuntamento per la seconda edizione della rassegna teatrale “ Amici sul Palco” organizzata dalla compagnia teatrale Amici sul Serio con il patrocinio di Parrocchia e Comune. In coincidenza con le celebrazioni per la Festa della Liberazione del 25 aprile, nel teatro dell’oratorio in via Locatelli, 37 verrà proposto il progetto teatrale “ Libere Donne” di Silvia Briozzo e Barbara Covelli dedicato alle donne della Resistenza. “Le attrici – segnala Viviana Valsecchi che coordina la rassegna – sono diciotto donne che provengono da storie lavorative e personali molto diverse ma che hanno trovato nel tema delle partigiane e della resistenza civile un credo comune.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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