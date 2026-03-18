A Palomar Medea e Grete Samsa | voci di donne protagoniste tra letteratura e teatro

Arezzo ospita un nuovo evento a Palomar, la Casa della cultura, il 18 marzo 2026. Si tratta di una serata dedicata alle voci femminili nelle rappresentazioni di “Medea” e “Grete Samsa”. L’iniziativa fa parte del ciclo “Marzo per le donne” e della rassegna “Piazze del sapere”. La serata coinvolge letture e approfondimenti su due figure emblematiche della letteratura e del teatro.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Nuovo appuntamento a Palomar – Casa della cultura nell’ambito del cartellone “Marzo per le donne” e della rassegna “Piazze del sapere”. Venerdì 20 marzo alle 17.30 andrà in scena “Medea e Grete Samsa. Voci di donne oltre il silenzio”, incontro dedicato alla presentazione del libro Due monologhi lucani di Roberto Riviello. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze e la sezione soci Coop locale, si inserisce nel programma culturale del mese di marzo dedicato all’universo femminile. Un percorso che attraversa linguaggi diversi – dalla letteratura al teatro, dalla musica all’arte – con l’obiettivo di valorizzare le esperienze e le narrazioni delle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palomar “Medea e Grete Samsa”: voci di donne protagoniste tra letteratura e teatro Articoli correlati Leggi anche: Medea e Grete Samsa: voci di donne oltre il silenzio Voci di donne al Conservatorio: il femminile nel teatro musicale tra Ottocento e NovecentoL’iniziativa si inserisce nel progetto Casta Diva, finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU, e nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei...