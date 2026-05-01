A quasi tre anni dalla scomparsa di Tommaso Della Dora, la città di Fano si appresta a ricordarlo attraverso una corsa e una camminata organizzate nel suo nome. L’evento si terrà il primo maggio 2026 e coinvolgerà i partecipanti in una giornata dedicata alla memoria dello sportivo. La manifestazione si svolge nella località di Pesaro e Urbino, con l’intento di celebrare il suo percorso e la sua passione per la corsa.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 1 maggio 2026 - A quasi tre anni dalla scomparsa di Tommaso Della Dora, Fano si prepara a ricordarlo correndo e camminando nel suo nome. Domenica 3 maggio, in occasione della ColleMar-athon, un gruppo di studenti e docenti del Liceo Nolfi Apolloni parteciperà alla manifestazione sportiva dedicandogli la giornata, insieme ad amici e familiari riuniti nel gruppo “Tommi con Noi”. Sarà un modo speciale per avvicinarsi al 5 maggio, data che segnerà il terzo anniversario della sua scomparsa. Tommaso aveva soltanto 43 anni, ma ha lasciato un ricordo profondo in chi lo ha conosciuto come educatore, collega, amico, già segretario cittadino del Partito Democratico fanese e presenza capace di unire mondi diversi della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tommi Della Dora corre ancora: Fano lo ricorda alla ColleMar-athon, tre anni dopo

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