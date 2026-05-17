Nella zona ovest di Vicenza si è svolto un sopralluogo tecnico relativo alla Tav, con l’obiettivo di valutare lo stato dei lavori e le eventuali modifiche necessarie. L’intervento si inserisce in un quadro di lavori in corso e di attese per sviluppi futuri, tra cui l’attesa di un intervento da parte di un rappresentante politico di alto livello. La stazione della città sta subendo variazioni per adattarsi alle nuove esigenze di mobilità, mentre si attendono aggiornamenti sui tempi di completamento e sui possibili ritardi.

? Punti chiave Come influirà il sopralluogo tecnico sui ritardi accumulati nella zona ovest?. Quali cambiamenti subirà la stazione per i passeggeri della città?. Perché il lotto ad est richiede l'intervento diretto di Salvini?. Come verrà risolto il problema tecnico dello scavalcamento tra le linee?.? In Breve Sopralluogo tecnici Iricav e Rfi previsto per martedì 19 maggio nella zona ovest.. Sindaco Possamai e commissario Aldo Isi discutono adeguamento stazione e lotto est.. Salvini atteso nei prossimi giorni per sbloccare impasse lotto est da dieci mesi.. Sfida tecnica riguarda lo scavalcamento tra linea alta velocità e linea tradizionale.. Martedì 19 maggio i tecnici di Iricav e Rfi arriveranno a Vicenza per un sopralluogo decisivo sulla zona ovest, dove i cantieri della TAV stanno procedendo tra ritardi e nuove sfide progettuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TAV Vicenza: sopralluogo tecnico a ovest e l’attesa per Salvini

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