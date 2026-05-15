Ferrovie Salvini rilancia una stazione della Tav sul Lago di Garda
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato un ritorno sull’ipotesi di realizzare una stazione Tav sul Lago di Garda, chiedendo alle Ferrovie dello Stato di valutare più approfonditamente questa possibilità. La proposta prevede l’installazione di un nodo ferroviario nella zona, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e potenziare il trasporto regionale. Al momento, non sono state fornite tempistiche o dettagli tecnici specifici riguardo allo sviluppo del progetto.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rilancia l'ipotesi di una stazione Tav sul Lago di Garda e chiede alle Ferrovie dello Stato di approfondirne la fattibilità. Intervenendo questa mattina al convegno "Il sistema di regolazione Garda-Mincio", Salvini ha dato indicazione ai tecnici di Fs di valutazione "fattibilità, costi e benefici" dell'opera, oltre alle possibili ricadute sui territori interessati. Lo riferisce una nota del Mit, che parla di approfondimenti da svolgere "in tempi brevi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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