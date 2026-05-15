Ferrovie Salvini rilancia una stazione della Tav sul Lago di Garda

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato un ritorno sull’ipotesi di realizzare una stazione Tav sul Lago di Garda, chiedendo alle Ferrovie dello Stato di valutare più approfonditamente questa possibilità. La proposta prevede l’installazione di un nodo ferroviario nella zona, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e potenziare il trasporto regionale. Al momento, non sono state fornite tempistiche o dettagli tecnici specifici riguardo allo sviluppo del progetto.

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