Taurianova Romeo presenta Alba Nuova | sport e sanità al centro
A Taurianova, il sindaco ha presentato un nuovo progetto chiamato Alba Nuova, che si concentra su iniziative nel settore sportivo e sanitario. Durante l’annuncio sono state poste alcune domande, tra cui come la nuova gestione dei tributi possa incidere sui pignoramenti rivolti ai commercianti. Si è anche parlato del fatto che la decisione riguardante il ristorante McDonald's non è stata presa dall’amministrazione comunale. Questi temi sono stati al centro della conferenza, senza ulteriori approfondimenti ufficiali.
? Domande chiave Come influirà la nuova gestione dei tributi sui pignoramenti dei commercianti?. Perché la decisione del McDonald's non dipende dal Comune di Taurianova?. Quali opere sportive rimarranno incompiute secondo la lista Alba Nuova?. Come intende risolvere Romeo il problema della sanità pubblica locale?.? In Breve Riapertura complesso Toni Battaglia e nuovo campo sportivo nel quartiere San Martino.. Revisione rapporti con esattori per tutelare commercianti e famiglie di Taurianova.. Difesa autonomia decisionale multinazionale McDonald’s rispetto alle scelte dell'amministrazione Biasi.. Riforma legislativa nazionale proposta da Battaglia per limitare pignoramenti e fermi amministrativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Comunali a Taurianova, Romeo e la sua squadra a confronto coi consiglieri Giannetta e CrinòPresso la sede elettorale di Alba Nuova, a Taurianova, si è svolto l’annunciato incontro pubblico tra i consiglieri regionali Domenico Giannetta e...
Leggi anche: Verso il voto a Taurianova, Romeo: "Ogni sera un'occasione per incontrare la città e le persone"
Comunali Taurianova, Giannetta e Crinò al fianco del candidato a sindaco Romeo nell'incontro pubblico nella sede di Alba Nuova facebook