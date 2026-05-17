Taurianova Romeo presenta Alba Nuova | sport e sanità al centro

A Taurianova, il sindaco ha presentato un nuovo progetto chiamato Alba Nuova, che si concentra su iniziative nel settore sportivo e sanitario. Durante l’annuncio sono state poste alcune domande, tra cui come la nuova gestione dei tributi possa incidere sui pignoramenti rivolti ai commercianti. Si è anche parlato del fatto che la decisione riguardante il ristorante McDonald's non è stata presa dall’amministrazione comunale. Questi temi sono stati al centro della conferenza, senza ulteriori approfondimenti ufficiali.

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