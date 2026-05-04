Verso il voto a Taurianova Romeo | Ogni sera un' occasione per incontrare la città e le persone

Il candidato sindaco di Taurianova ha annunciato che la campagna elettorale non prevede inaugurazioni ufficiali della sede. Ogni sera organizza incontri con i cittadini, sia presso il comitato locale sia nei quartieri e nelle frazioni della città. L’obiettivo è creare occasioni di confronto diretto con la comunità, evitando eventi formali e puntando sulla presenza costante tra le persone. La strategia mira a coinvolgere direttamente gli abitanti nelle discussioni politiche.

Nessuna inaugurazione ufficiale della sede. La campagna elettorale del candidato sindaco Domenico Romeo parte con una scelta precisa: ogni sera un’occasione per incontrare la città, Taurianova, nella sede del comitato ma anche nei quartieri, nelle frazioni, tra le persone.Una scelta che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Verso il voto, Veronese: "Reggio Protagonista si rafforza con l'ingresso di Azzarà e Romeo"Il promotore: "Una forte componente civica è infatti indispensabile per una coalizione che vuole presentarsi ai cittadini con serietà e credibilità,... Leggi anche: Chi sono e dove vanno le persone che ogni giorno arrivano in città: la mappa e i numeri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Chieti verso il voto/1; Verso il voto a Messina, mancano le firme a Sud chiama Nord. Scurria tende la mano: Pronto ad aiutare Basile; Limbadi verso il voto, Muzzupappa presenta candidati e programma: Persone che amano questa terra · ilvibonese.it; Verghereto verso il voto, la lista 'Radici in Comune' presenta i candidati: Proposta trasverale. Legnano verso il voto: si scalda la corsa tra dibattiti, gazebo e confronti nei quartieriOccasioni di dibattito su temi caldi come sicurezza, decoro urbano, viabilità, lavoro ma anche giovani e cultura ... legnanonews.com Randazzo verso il voto: 5 i candidati alla carica di sindaco TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIOEntra nel vivo la competizione elettorale a Randazzo, dove il 24 e 25 maggio 2026 i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, segnando il ritorno alla piena rappr ... gazzettinonline.it “Sir, sta uscendo per la quotidiana corsa verso la felicità” “Esatto, Lloyd. Speriamo solo di non incontrare anche oggi le solite difficoltà” “Difficoltà, sir” “Sì, Lloyd. E credimi, sembrano insuperabili. Vanno così veloce che me le trovo costantemente di fronte” “S - facebook.com facebook #Soulé dal 1’, #Konè torna e fa coppia con #Cristante Verso la #Fiorentina, #Zaragoza non convocato per un lieve fastidio al ginocchio sinistro; recuperato in extremis invece #Tsimikas @Andrea_DiCarlo #ASRoma #RomaFiorentina x.com