Verso il voto a Taurianova Romeo | Ogni sera un' occasione per incontrare la città e le persone

Da reggiotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco di Taurianova ha annunciato che la campagna elettorale non prevede inaugurazioni ufficiali della sede. Ogni sera organizza incontri con i cittadini, sia presso il comitato locale sia nei quartieri e nelle frazioni della città. L’obiettivo è creare occasioni di confronto diretto con la comunità, evitando eventi formali e puntando sulla presenza costante tra le persone. La strategia mira a coinvolgere direttamente gli abitanti nelle discussioni politiche.

Nessuna inaugurazione ufficiale della sede. La campagna elettorale del candidato sindaco Domenico Romeo parte con una scelta precisa: ogni sera un’occasione per incontrare la città, Taurianova, nella sede del comitato ma anche nei quartieri, nelle frazioni, tra le persone.Una scelta che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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