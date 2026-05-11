Comunali a Taurianova Romeo e la sua squadra a confronto coi consiglieri Giannetta e Crinò
A Taurianova si è tenuto un incontro pubblico nella sede elettorale di Alba Nuova, coinvolgendo i consiglieri regionali Giannetta e Crinò e i candidati della lista che sostiene il candidato sindaco Romeo. La riunione è stata organizzata per discutere delle proposte e del programma elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. La partecipazione di rappresentanti regionali ha attirato l’attenzione degli elettori locali.
Presso la sede elettorale di Alba Nuova, a Taurianova, si è svolto l’annunciato incontro pubblico tra i consiglieri regionali Domenico Giannetta e Giacomo Pietro Crinò e i candidati consiglieri della lista a sostegno del candidato sindaco Domenico Romeo.L’iniziativa, molto partecipata, ha.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Borello, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia incontrano la cittadinanza: "Il confronto è un momento centrale"Domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 20,30 nella sede del quartiere Borello in piazza Solfrino, si terrà un incontro dei consiglieri comunali di...
Leggi anche: Verso il voto a Taurianova, Romeo: "Ogni sera un'occasione per incontrare la città e le persone"
Argomenti più discussi: Verso il voto a Taurianova, Romeo: Ogni sera un'occasione per incontrare la città e le persone; Taurianova, l'ssociazione ISDG Piana del Tauro 1 ha incontrato il candidato a Sindaco Domenico Romeo; Comunali Taurianova, il sindaco uscente Roy Biasi nel suo primo comizio non risparmia attacchi ai suoi avversari, nei loro programmi non c'è nulla e fate attenzione a chi votate. VIDEO; Elezioni in provincia di Reggio Calabria, i Comuni al voto: liste e nomi di tutti i candidati.
Approdo Calabria. . Comunali Taurianova. Video intervista di Graziano Tomarchio al candidato a sindaco Domenico Romeo facebook
Elezioni comunali Taurianova, Loprete sfida gli altri candidati al confronto pubblicoRaffaele Loprete, candidato a sindaco di Taurianova con la lista Radici e Futuro, ha rivolto attraverso le pagine social della lista un invito pubblico agli altri due candidati alla carica di primo ci ... strettoweb.com