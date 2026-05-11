Comunali a Taurianova Romeo e la sua squadra a confronto coi consiglieri Giannetta e Crinò

A Taurianova si è tenuto un incontro pubblico nella sede elettorale di Alba Nuova, coinvolgendo i consiglieri regionali Giannetta e Crinò e i candidati della lista che sostiene il candidato sindaco Romeo. La riunione è stata organizzata per discutere delle proposte e del programma elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. La partecipazione di rappresentanti regionali ha attirato l’attenzione degli elettori locali.

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