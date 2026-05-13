Fast & Furious 25 anni | al cinema con Vin Diesel e Michelle Rodriguez

In occasione del 25° anniversario, il primo film della serie Fast & Furious è stato proiettato a Cannes in una serata dedicata. Alla proiezione hanno partecipato attori come Vin Diesel e Michelle Rodriguez, tra gli altri. L'evento ha ricordato il debutto del franchise, che ha avuto un ruolo importante nel cinema d'azione degli ultimi decenni. La serata ha visto la presenza di numerosi fan e addetti ai lavori del settore cinematografico.

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Al Festival di Cannes si accendono i motori dei bolidi di Fast & Furious. A 25 anni dall’uscita nei cinema, la kermesse cinematografica omaggia uno dei franchise più redditizi della storia del cinema con la proiezione al Grand Théâtre Lumière (mercoledì 13 alle 23:45) del primo capitolo della saga. Auto elaborate, adrenalina, tuning, motori truccati e corse clandestine, in una Los Angeles underground, hanno dato vita a un fenomeno globale capace di conquistare generazioni diverse. Alla proiezione speciale di mezzanotte saranno presenti le star Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e Meadow Walker, figlia del compianto attore Paul Walker, morto in un incidente stradale nel 2013.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fast & Furious, 25 anni: al cinema con Vin Diesel e Michelle Rodriguez ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Fast and Furious 11 - Dwayne Johnson, Vin Diesel, Michelle Rodriguez | The Road Always Leads Home Notizie correlate Fast & Furious sbarca in TV: Vin Diesel annuncia 4 serie, cosa sappiamoDurante la presentazione del palinsesto 26-27 di NBCUniversal a New York, Vin Diesel ha annunciato ufficialmente l’espansione del franchise... Fast & Furious arriverà in tv: Vin Diesel conferma lo sviluppo di 4 serie!NBCUniversal e l'attore hanno svelato i primi dettagli dell'ambizioso progetto che espanderà l'adrenalinico franchise cinematografico. Temi più discussi: Cannes festeggia con Vin Diesel i 25 anni di Fast and Furious; Cannes festeggerà con Vin Diesel e Jordana Brewster i 25 anni di Fast and Furious; Foto: Cannes festeggerà con Vin Diesel e Jordana Brewster i 25 anni di Fast and Furious; Cannes festeggia i 25 anni di ‘Fast and Furious’. Cannes festeggerà con Vin Diesel i 25 anni di Fast and Furious #fastandfurious x.com QUATTRO film della serie 'Fast & Furious' sono in sviluppo su Peacock - Vin Diesel sarà produttore esecutivo per tutti reddit Fast & Furious diventa una saga TV: Vin Diesel annuncia lo sviluppo di ben quattro serie per PeacockVin Diesel annuncia l'espansione di Fast & Furious: in arrivo 4 serie TV su Peacock. Scopri i dettagli sulla produzione e il futuro del franchise. universalmovies.it Fast and Furious: Vin Diesel conferma la serie TVVin Diesel annuncia l'espansione di Fast and Furious: in arrivo quattro serie TV live-action per Peacock. Ecco i dettagli sulla saga e il finale del 2028. motorbox.com