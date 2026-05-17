Tarros e Levanto all’ultima chiamata-salvezza

Oggi alle 16 si gioca la partita di ritorno dei playout di Promozione tra Tarros Sarzanese e Levanto Calcio. La sfida determina quale delle due squadre manterrà la categoria dopo una stagione intera che si decide in questa occasione. Entrambe le squadre arrivano a questa partita con la possibilità di salvarsi o di retrocedere, rendendo il match decisivo per il loro futuro nel campionato. La partita si svolge nel momento conclusivo di un percorso lungo e complesso per entrambe le squadre coinvolte.

Un’intera stagione racchiusa in una sola partita: Tarros Sarzanese e Levanto Calcio giocano la salvezza nella sfida di ritorno dei playout di Promozione, in programma oggi alle 16.30 al ’Miro Luperi’ davanti ad una cornice di pubblico che renderà onore alla giornata. Sarà quindi una gara ad alta tensione dove ogni singolo episodio potrà fare la differenza. Al termine del decisivo match una delle due farà partire la festa per aver mantenuto, seppur con enormi difficoltà, la categoria, mentre l’altra sprofonderà nella delusione per aver perso l’occasione più importante e per essere costretta a scendere nel campionato di Prima Categoria. Dopo lo spettacolare 3-3 registrato all’andata rimane favorita la squadra di Calise che, beneficiando di una migliore posizione in classifica, potrà contare su due risultati utili su tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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