Pronostico Spezia-Mantova | ultima chiamata per la salvezza

La partita tra Spezia e Mantova si gioca nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. È possibile seguirla in diretta in tv e streaming, con le formazioni ufficiali che sono state comunicate prima del calcio d'inizio. La sfida si svolge in un momento di tensione per lo Spezia, che ha visto il ritorno in panchina di D’Angelo durante la settimana di Pasqua, senza però ottenere risultati significativi.

Spezia-Mantova è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il ritorno in panchina di D’Angelo, almeno nella settimana di Pasqua, non ha risolto nulla in casa Spezia. La sconfitta contro la Carrarese è stata pesantissima e la squadra si ritrova in piena zona retrocessione. Quella contro il Mantova, relativamente tranquillo a metà classifica, è l’ultima occasione per rimanere in corsa. (Profilo Instagram Spezia) – Ilveggente.it C’è un dato che permette allo Spezia di guardare con un certo interesse a questo match, ed è relativo al rendimento esterno della squadra di Modesto che diciamo non è dei migliori.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Mantova: ultima chiamata per la salvezza Pronostico Verona-Pisa: ultima chiamata per la salvezza: rebus esordientiVerona-Pisa è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili... Bologna-Verona, il pronostico: ultima chiamata per l'Europa e per la salvezzaLa squadra di Vincenzo Italiano rincorre un piazzamento per una coppa l'anno prossimo, i gialloblù invece hanno pochissime chance per restare in...