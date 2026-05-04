Promozione Canaletto conquista la salvezza Levanto e Tarros si giocano tutto ai playout
Il Canaletto Sepor ha centrato la salvezza, evitando così la fase dei playout. La squadra ha concluso la stagione con una vittoria che le permette di mantenere la categoria. Intanto, Levanto e Tarros si preparano a giocarsi tutto negli incontri di spareggio per evitare la retrocessione. La promozione del Canaletto è stata festeggiata dai tifosi, mentre le altre squadre si avviano alle sfide decisive.
Festa grande per il Canaletto Sepor che conquista la salvezza senza passare dalla ’lotteria’ dei playout. Questo è uno dei verdetti dell’ultima giornata del campionato di Promozione che vede i gialloblù tirare un gran sospiro di sollievo, dopo il 2-0 rifilato ai tranquilli cugini del Magra Azzurri. Al 13’ Vanni, sugli sviluppi di un angolo calciato da Smecca, trafigge Banchieri. Al 60’ Natale raddoppia. Per il resto i canarini difendono il punteggio, riuscendo a conquistare gli ultimi tre punti d’oro. Un risultato che inguaia la Tarros Sarzanese e il Levanto che il 10 maggio si daranno battaglia nella prima sfida dei playout per cercare di mantenere la categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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