Il Canaletto Sepor ha centrato la salvezza, evitando così la fase dei playout. La squadra ha concluso la stagione con una vittoria che le permette di mantenere la categoria. Intanto, Levanto e Tarros si preparano a giocarsi tutto negli incontri di spareggio per evitare la retrocessione. La promozione del Canaletto è stata festeggiata dai tifosi, mentre le altre squadre si avviano alle sfide decisive.

Festa grande per il Canaletto Sepor che conquista la salvezza senza passare dalla ’lotteria’ dei playout. Questo è uno dei verdetti dell’ultima giornata del campionato di Promozione che vede i gialloblù tirare un gran sospiro di sollievo, dopo il 2-0 rifilato ai tranquilli cugini del Magra Azzurri. Al 13’ Vanni, sugli sviluppi di un angolo calciato da Smecca, trafigge Banchieri. Al 60’ Natale raddoppia. Per il resto i canarini difendono il punteggio, riuscendo a conquistare gli ultimi tre punti d’oro. Un risultato che inguaia la Tarros Sarzanese e il Levanto che il 10 maggio si daranno battaglia nella prima sfida dei playout per cercare di mantenere la categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione Canaletto conquista la salvezza. Levanto e Tarros si giocano tutto ai playout

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