Tari quando si pagherà a Latina

A Latina, i cittadini dovranno versare la Tari entro il 30 giugno, con la possibilità di suddividere il pagamento in quattro rate. Le scadenze successive sono fissate rispettivamente al 30 agosto, al 30 ottobre e al 30 dicembre. La scelta tra pagamento unico o rateizzato spetta agli utenti, che possono optare per la soluzione più comoda. Le date sono state comunicate ufficialmente dall'amministrazione comunale.

A Latina la TaRi (Tariffa rifiuti) si pagherà - come sempre in rata unica oppure in quattro rate - il 30 giugno, 30 agosto, 30 ottobre e 30 dicembre. Lo ha spiegato l’assessore al Bilancio, Antonina Rodà, nella commissione al ramo che ha approvato la proposta di delibera sulle modalità di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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