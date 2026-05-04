Tari 2026 a Fiumicino quando si paga? Le scadenze delle rate

A Fiumicino, la tassa sui rifiuti per il 2026 può essere versata sia in quattro rate che in un’unica soluzione. Le scadenze per le rate sono state stabilite, ma al momento non sono state specificate le date precise. La possibilità di scegliere tra il pagamento rateale o unico si rivolge sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche del Comune. La decisione di pagare in più tranche o tutto insieme spetta ai cittadini.

Fiumicino, 4 maggio 2026 – La tassa rifiuti 2026 per le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Fiumicino potrà essere pagata in quattro rate oppure in un’unica soluzione. Lo stabilisce la delibera di Giunta comunale n. 68 del 16 aprile 2026, con un piano di rateizzazione pensato per agevolare cittadini e attività produttive del territorio. Per la bollettazione ordinaria 2026, salvo eventuale conguaglio, sono previste due modalità di pagamento. La prima consente di suddividere l’importo in quattro scadenze: 30 giugno 2026 per la prima rata, 31 agosto 2026 per la seconda, 31 ottobre 2026 per la terza e 31 dicembre 2026 per la quarta. In alternativa, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2026.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Tari 2026, cosa cambia: nuove scadenze, calcolo delle tariffe e rate Slitta il pagamento della Tari nel 2026: le nuove scadenzePer il 2026, la prima scadenza slitta dal 30 marzo al 30 giugno, nuovo termine per il pagamento della prima rata, o della soluzione unica,... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Scadenze TARI per l'anno 2026. Tari 2026 a Fiumicino, quando si paga? Le scadenze delle rateFiumicino, 4 maggio 2026 – La tassa rifiuti 2026 per le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Fiumicino potrà essere pagata in quattro rate oppure in un’unica soluzione. Lo stabilisce la de ... ilfaroonline.it Bonus Tari 2026, a chi spetta e come funziona l'agevolazione sui rifiuti. Cosa sapereper le famiglie con fino a tre figli fiscalmente a carico, l’indicatore non deve superare 9.796 euro; per i nuclei con almeno quattro figli a carico, il limite sale a 20 mila euro. L’applicazione ... tg24.sky.it