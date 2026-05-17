Targa sui monopattini L’obbligo diventa realtà Ma in pochi lo sanno

Da ieri, in Italia, tutti i monopattini elettrici devono essere dotati di targa. La norma riguarda anche Bologna, dove l’obbligo è stato introdotto ufficialmente. Tuttavia, ci sono ancora alcune incertezze sui controlli e sull’applicazione delle nuove disposizioni. La misura mira a identificare meglio i veicoli e migliorare la regolamentazione della circolazione. Nonostante l’entrata in vigore, molte persone non sono ancora a conoscenza di questa novità.

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Anche a Bologna scatta l’obbligo di targa per i monopattini elettrici, resta però il nodo controlli. Da ieri, infatti, tutti i monopattini elettrici in circolazione in Italia dovranno essere muniti di targa. È il secondo obbligo per chi si sposta a bordo di un monopattino elettrico dopo quello del casco introdotto alla fine del 2024. I proprietari dovranno avere un contrassegno identificativo, non trasferibile, da applicare sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo, come previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato nel marzo scorso. E chi non si adegua andrà incontro, a partire da oggi, a sanzioni che vanno dai 100 ai 400 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Targa sui monopattini. L’obbligo diventa realtà. Ma in pochi lo sanno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monopattini elettrici: obbligo targa e assicurazione, multe rinviateSlittano ancora controlli e multe per chi circola con un monopattino privo di targa e assicurazione. Monopattini elettrici: arriva l’obbligo di targa e casco dal 2026? Punti chiave Come cambieranno i costi per chi usa il monopattino? Quando entrerà in vigore l'obbligo di assicurazione? Chi dovrà pagare per... ??? #Monopattini obbligo targa È entrato in vigore l’obbligo di avere una targa sui monopattini elettrici x.com Monopattini, scatta l’obbligo di targa e chi è senza rischia fino a 400 euro di multa reddit Targa sui monopattini. L’obbligo diventa realtà. Ma in pochi lo sannoIl contrassegno, da ieri, deve essere esposto sui veicoli elettrici in circolazione. Stupore tra gli utenti: Non ero per niente a conoscenza di questa legge.... In molti girano senza casco e crescon ... ilrestodelcarlino.it Caos monopattini. Obbligo di targa: Migliaia ancora senza contrassegnoGiuseppe Guarino, segretario nazionale Unasca: In tanti hanno presentato la pratica nei termini, ma il sistema centralizzato rallenta le consegne. Punire chi aspetta il tagliando sarebbe ingiusto. ilrestodelcarlino.it