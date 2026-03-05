Monopattini elettrici | obbligo targa e assicurazione multe rinviate

Le autorità hanno stabilito l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, ma la piattaforma per richiedere il contrassegno non è ancora attiva. Senza targa, non è possibile stipulare l’assicurazione, anche se le norme sono già in vigore. Le multe previste sono state rinviate, poiché le procedure non sono ancora operative.

Slittano ancora controlli e multe per chi circola con un monopattino privo di targa e assicurazione. L’attuazione dell’obbligo, voluto più di un anno fa dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, dovrebbe essere rinviata ad aprile a causa di alcune difficoltà tecniche nel sistema di richiesta e rilascio delle targhe. Sulla carta non manca nulla. Già a gennaio la pubblicazione del decreto direttoriale aveva definito il nuovo quadro normativo per i monopattini elettrici, compresi procedure e costi. Nei fatti, però, la situazione è diversa. La piattaforma online per richiedere la targa non è ancora operativa, e senza contrassegno identificativo non può esserci assicurazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Monopattini elettrici: targa e assicurazione spostate a aprile 2026Il 2 marzo 2026, l'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, previsto dal nuovo Codice della strada, slitta con ogni probabilità...

Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatori, a che punto siamoSancito dal nuovo Codice della strada entrato in vigore nel dicembre del 2024, l'obbligo di dotare i monopattini elettrici di targa e di...

