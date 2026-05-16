Monopattini elettrici da oggi è obbligatoria la targa | multe fino a 400 euro per chi non ce l'ha

Da oggi, sabato 16 maggio, i proprietari di monopattini elettrici devono esporre una targa per poter circolare. Chi non si adegua rischia multe che possono arrivare fino a 400 euro. La nuova norma stabilisce che la presenza della targa è obbligatoria per tutti i monopattini elettrici in circolazione. La misura mira a regolamentare l’utilizzo di questi veicoli nelle aree urbane e a migliorare la sicurezza stradale. L’obbligo si applica immediatamente a chi possiede o utilizza monopattini elettrici sul territorio.

I proprietari di monopattini elettrici da oggi, sabato 16 maggio, sono obbligati a circolare solo se hanno la targa. Il contrassegno va richiesto alla Motorizzazione con una pratica online. Le multe per chi viaggia senza targa vanno fino a 400 euro. Da luglio scatterà anche l'obbligo di assicurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euro, come richiederla

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