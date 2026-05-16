Da domani sarà obbligatoria l’applicazione di una targa ai monopattini elettrici, con sanzioni che vanno da 100 a 400 euro per chi circola senza. La richiesta del contrassegno si effettua esclusivamente online, e dopo aver completato la procedura e verificato il pagamento, gli utenti ricevono una comunicazione via e-mail. Successivamente, possono prenotare il ritiro dell’etichetta adesiva presso l’Ufficio Motorizzazione Civile scelto.

Da domani“,domenica 17 maggio, “targa(con contrassegno identificativo)obbligatoria per i monopattini elettrici“. Lo ricorda il vicepremier e ministro dei Trasporti,Matteo Salvinicon un post sui social, definendo la nuova misura “una norma di buonsenso, a tutela di utenti, pedoni e automobilisti, per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade“. Inoltre, aggiunge il leader della Lega,da luglio sarà obbligatoria anche l’assicurazione. Qualche giorno fa il Mit aveva reso noto che erano stati rilasciati già50 mila contrassegniper i monopattini elettrici, in vista dell’entrata in vigoredell’obbligo di circolazione con contrassegno, prevista a partire da domani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monopattini elettrici, da domani targa obbligatoria: multe fra i 100 e i 400 euro per chi circola senza

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Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euro, come richiederla

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