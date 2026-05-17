Tarasconi | Gesto atroce Solidarietà ai feriti alle famiglie e alla comunità modenese

Da ilpiacenza.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio in Piazza Grande a Modena si è tenuto il presidio “Modena Unita” promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Alla manifestazione ha preso parte anche il vicesindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni. La manifestazione è stata organizzata in seguito agli eventi di ieri, che hanno suscitato sconcerto tra i cittadini. Tra i vari interventi, il sindaco di Modena ha definito il gesto di ieri “atroce” e ha espresso solidarietà ai feriti, alle loro famiglie e alla comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è anche Piacenza, rappresentata dal vicesindaco Matteo Bongiorni, al presidio “Modena Unita” promosso oggi pomeriggio in Piazza Grande dal Comune della città emiliana e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna dopo gli sconcertanti fatti di ieri. Un momento di raccoglimento e vicinanza ai feriti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Strage a Modena, il presidente della Campania: "Massima solidarietà alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutta la comunità"

Auto sulla folla, sconcerto in città. Meloni "Vicinanza ai feriti e alle loro famiglie"“Siamo profondamente colpiti da quello che è appena accaduto qui, in pieno centro a Modena.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web