Tarasconi | Gesto atroce Solidarietà ai feriti alle famiglie e alla comunità modenese

Oggi pomeriggio in Piazza Grande a Modena si è tenuto il presidio “Modena Unita” promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Alla manifestazione ha preso parte anche il vicesindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni. La manifestazione è stata organizzata in seguito agli eventi di ieri, che hanno suscitato sconcerto tra i cittadini. Tra i vari interventi, il sindaco di Modena ha definito il gesto di ieri “atroce” e ha espresso solidarietà ai feriti, alle loro famiglie e alla comunità locale.

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