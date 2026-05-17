Tarasconi | Gesto atroce Solidarietà ai feriti alle famiglie e alla comunità modenese
Oggi pomeriggio in Piazza Grande a Modena si è tenuto il presidio “Modena Unita” promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna. Alla manifestazione ha preso parte anche il vicesindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni. La manifestazione è stata organizzata in seguito agli eventi di ieri, che hanno suscitato sconcerto tra i cittadini. Tra i vari interventi, il sindaco di Modena ha definito il gesto di ieri “atroce” e ha espresso solidarietà ai feriti, alle loro famiglie e alla comunità locale.
C’è anche Piacenza, rappresentata dal vicesindaco Matteo Bongiorni, al presidio “Modena Unita” promosso oggi pomeriggio in Piazza Grande dal Comune della città emiliana e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna dopo gli sconcertanti fatti di ieri. Un momento di raccoglimento e vicinanza ai feriti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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