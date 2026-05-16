Auto sulla folla sconcerto in città Meloni Vicinanza ai feriti e alle loro famiglie
Un incidente ha coinvolto un'auto che ha investito diverse persone nel centro di Modena, creando sconcerto tra i cittadini. Secondo quanto riferito, ci sono otto feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Le autorità hanno espresso vicinanza ai feriti e alle loro famiglie, mentre il sindaco ha commentato l’accaduto sottolineando il loro intervento e la solidarietà. Nessuna vittima è stata confermata al momento, e le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'accaduto.
“Siamo profondamente colpiti da quello che è appena accaduto qui, in pieno centro a Modena. Fortunatamente al momento non ci sono morti, ci sono otto feriti di cui quattro gravi, a loro va la nostra solidarietà piena”. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, commenta a caldo i drammatici. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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