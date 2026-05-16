Auto sulla folla sconcerto in città Meloni Vicinanza ai feriti e alle loro famiglie

Un incidente ha coinvolto un'auto che ha investito diverse persone nel centro di Modena, creando sconcerto tra i cittadini. Secondo quanto riferito, ci sono otto feriti, di cui quattro in condizioni gravi. Le autorità hanno espresso vicinanza ai feriti e alle loro famiglie, mentre il sindaco ha commentato l’accaduto sottolineando il loro intervento e la solidarietà. Nessuna vittima è stata confermata al momento, e le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

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