Taranto il vescovo Miniero | ‘Non restate indifferenti alla violenza
Il vescovo di Taranto ha chiamato alla responsabilità la comunità, esortando a non restare indifferenti di fronte alla violenza che si sta diffondendo nella città. Aggiunge che è fondamentale intervenire per prevenire ulteriori episodi di aggressione, soprattutto nel quartiere della città vecchia, dove si sono verificati recenti scontri. In particolare, si è concentrato sul caso del giovane maliano ucciso, chiedendo alle istituzioni misure concrete per garantire sicurezza e tutela.
? Domande chiave Chi era il giovane maliano ucciso nel quartiere della città vecchia?. Cosa ha chiesto l'arcivescovo alle istituzioni per evitare nuove aggressioni?. Come può la comunità tarantina reagire all'esclusione sociale dopo l'omicidio?. Perché il vescovo Miniero ha collegato la fede alla responsabilità civile?.? In Breve Vittima Bakari Sako, bracciante maliano di 35 anni, ucciso nel quartiere Città Vecchia.. Omelia dedicata alla solennità dell'Ascensione durante la festa della Madonna delle Grazie.. Appello alle istituzioni locali per interventi strutturali nei centri di formazione tarantini.. Necessità di integrare i nuovi residenti per contrastare la marginalizzazione nel territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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