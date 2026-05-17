Taranto il vescovo Miniero | ‘Non restate indifferenti alla violenza

Il vescovo di Taranto ha chiamato alla responsabilità la comunità, esortando a non restare indifferenti di fronte alla violenza che si sta diffondendo nella città. Aggiunge che è fondamentale intervenire per prevenire ulteriori episodi di aggressione, soprattutto nel quartiere della città vecchia, dove si sono verificati recenti scontri. In particolare, si è concentrato sul caso del giovane maliano ucciso, chiedendo alle istituzioni misure concrete per garantire sicurezza e tutela.

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