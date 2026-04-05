Leone XIV | Ci stiamo abituando alla violenza indifferenti alla morte di migliaia di persone – Il video

A Roma, oltre 50 mila fedeli si sono riuniti a San Pietro per l'Urbi et Orbi, pronunciata dal Pontefice. Durante la benedizione, il Papa ha fatto un appello affinché chi possiede armi le deponga, in un momento caratterizzato da una crescente attenzione sulla violenza e sulle perdite di vite umane. Un video riprende le sue parole, mentre intorno si percepisce un clima di tensione e preoccupazione.

(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Claudia Conte e i lavori in bilico, la polizia la scarica: in Rai ci pensano. 🔗 Leggi su Open.online

Prima Pasqua di Papa Leone XIV: “Non rassegnarsi alla violenza, chi ha il potere di scatenare guerre scelga la pace”Esiste “uno spazio per una nuova vita che sorge” nonostante “ci minaccia sempre” la morte sotto forma di violenza, “soprusi che schiacciano i più...

Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, l’omelia: “No all’indifferenza alla morte”(Adnkronos) – Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, che oggi ha celebrato la messa in Piazza San Pietro e impartito la benedizione Urbi et Orbi dalla...

Leone XIV: Ci stiamo abituando alla violenza, indifferenti alla morte di migliaia di persone

Temi più discussi: In questa ora oscura della storia rinnovare il sì a Cristo che chiede unità e porta la pace; Leone XIV: don Rimaycuna (segretario personale), il Santo Padre è sempre lo stesso: vicino, tranquillo, con grande capacità di ascolto; Santa Messa Crismale. Papa Leone XIV: compito della Chiesa è diffondere il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte; Papa Leone XIV: Ho chiesto a Trump di porre fine alla guerra. Spero termini entro Pasqua.

Leone XIV: Ci stiamo abituando alla violenza, indifferenti alla morte di migliaia di persone(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: 'Chi ha le ... notizie.tiscali.it

Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, l'omelia: No all'indifferenza alla morteImpartita la benedizione Urbi et Orbi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, 50mila in piazza. L'annuncio: 11 aprile veglia di preghiera per la pace ... adnkronos.com

Urbi et Orbi completo di Papa Leone XIV per la Pasqua 2026: testo integrale del Messaggio di Pasqua Leggi tutto qui : x.com

Leone XIV annuncia una veglia di preghiera per la pace sabato prossimo in piazza San Pietro. Nel messaggio pasquale, prima della benedizione “Urbi et Orbi”, il monito: «La pace si persegue con il dialogo, non con la forza. No all’indifferenza e alla rassegna - facebook.com facebook