L'ex Ilva ha deciso di non partecipare alla messa del precetto pasquale, tradizione che vedeva l'arcivescovo di Taranto celebrare l'evento per i dipendenti e le loro famiglie. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche degli anni precedenti, interrompendo così una consuetudine consolidata nel tempo.

L’ex Ilva rompe una lunga tradizione: la messa del precetto pasquale per i dipendenti e le loro famiglie celebrata dall’arcivescovo di Taranto. Che stavolta non è stato invitato. È un rito che si ripeteva da molti anni. Ogni mercoledì santo hanno celebrato in fabbrica gli arcivescovi Benigno Luigi Papa, Filippo Santoro e, ultimamente, Ciro Miniero, arcivescovo in carica, che è stato all’ex Ilva lo scorso anno, celebrando nel capannone della vigilanza dello stabilimento, allestito per l’occasione. Domani mattina la messa del precetto si svolgerà ugualmente (stesso luogo del 2025), ma a celebrarla sarà don Alessandro Argentiero, parroco della chiesa degli Angeli Custodi ai Tamburi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, strappo con il vescovo Miniero. Non celebrerà il precetto pasquale

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