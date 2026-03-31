Ex Ilva strappo con il vescovo Miniero Non celebrerà il precetto pasquale
L'ex Ilva ha deciso di non partecipare alla messa del precetto pasquale, tradizione che vedeva l'arcivescovo di Taranto celebrare l'evento per i dipendenti e le loro famiglie. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche degli anni precedenti, interrompendo così una consuetudine consolidata nel tempo.
L’ex Ilva rompe una lunga tradizione: la messa del precetto pasquale per i dipendenti e le loro famiglie celebrata dall’arcivescovo di Taranto. Che stavolta non è stato invitato. È un rito che si ripeteva da molti anni. Ogni mercoledì santo hanno celebrato in fabbrica gli arcivescovi Benigno Luigi Papa, Filippo Santoro e, ultimamente, Ciro Miniero, arcivescovo in carica, che è stato all’ex Ilva lo scorso anno, celebrando nel capannone della vigilanza dello stabilimento, allestito per l’occasione. Domani mattina la messa del precetto si svolgerà ugualmente (stesso luogo del 2025), ma a celebrarla sarà don Alessandro Argentiero, parroco della chiesa degli Angeli Custodi ai Tamburi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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