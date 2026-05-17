Taranto | il nuovo regolamento CUDE per la mobilità dei disabili

A Taranto è stato approvato un nuovo regolamento che riguarda la mobilità delle persone con disabilità. La normativa introduce modifiche agli stalli di sosta dedicati e definisce nuove categorie di disabili che potranno usufruire delle agevolazioni previste. Le modifiche interesseranno sia la disposizione degli spazi di sosta sia le autorizzazioni per l’accesso alle aree dedicate. La regolamentazione mira a garantire un miglior utilizzo degli spazi e una tutela più ampia per le persone con disabilità.

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