Taranto | il nuovo regolamento CUDE per la mobilità dei disabili

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto è stato approvato un nuovo regolamento che riguarda la mobilità delle persone con disabilità. La normativa introduce modifiche agli stalli di sosta dedicati e definisce nuove categorie di disabili che potranno usufruire delle agevolazioni previste. Le modifiche interesseranno sia la disposizione degli spazi di sosta sia le autorizzazioni per l’accesso alle aree dedicate. La regolamentazione mira a garantire un miglior utilizzo degli spazi e una tutela più ampia per le persone con disabilità.

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? Domande chiave Come cambieranno gli stalli di sosta per le persone con disabilità?. Quali nuove categorie di disabili saranno protette dal regolamento?. Chi ha collaborato tecnicamente alla stesura delle nuove norme?. Quando entreranno in vigore le decisioni del Consiglio Comunale?.? In Breve Commissione guidata da Gianni Tartaglia ha fornito parere favorevole prima del voto finale.. Collaborazione tecnica tra sindaco Bitetti, comandante Matichecchia e segretario De Carlo.. Inclusione nel regolamento delle disabilità psichiche e intellettive secondo direttive regionali.. Supporto del garante regionale Antonio Giampietro per la definizione degli stalli personalizzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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