L’amministrazione comunale di Pisa ha completato l’installazione di nuova segnaletica ai varchi della zona a traffico limitato, specificamente dedicata ai titolari di contrassegno disabili 'Cude'. Le nuove indicazioni sono state posizionate in corrispondenza di tutti gli accessi alla ZTL, con l’obiettivo di facilitare e rendere più chiara la procedura di accesso per i possessori di questa autorizzazione.

"In questi giorni - dichiara l'assessore alla disabilità Elena Del Rosso - in corrispondenza dei varchi di accesso alla ztl lungo i lungarni, è stata introdotta una novità importante per i titolari di contrassegno per persone con disabilità. Come noto, i possessori del contrassegno possono registrarsi alla piattaforma Cude, il registro nazionale che consente, nei Comuni aderenti, di accedere alle zone a traffico limitato senza dover effettuare ogni volta comunicazioni preventive. Fino a oggi era necessario verificare di volta in volta l'elenco dei Comuni aderenti consultando il sito del Ministero. Con la nuova cartellonistica... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Installata la nuova cartellonistica ai varchi ztl con il contrassegno disabili 'Cude'

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Altra DAHIANA AD installata. Grazie a Vincenzo e signora per la fiducia! #stufa #stufapellet #biomassa #lanordicaextraflame - facebook.com facebook

17 impianti in tutta Italia. 270 MW di potenza installata. 1.700 GWh di produzione elettrica annua. Energia rinnovabile programmabile, prodotta da una filiera nazionale: più resilienza, meno esposizione alla volatilità dei prezzi, più territorio. #biomasse #biomas x.com