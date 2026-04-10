Nuova Torre Quetta obiettivo estate 2026 | ma il progetto ' taglia' i chioschi Vi sveliamo le incognite del dopo-cantiere

La riqualificazione della spiaggia di Torre Quetta, inserita nel progetto del parco costiero di Bari ‘Costa Sud’, mira a completarsi entro l'estate 2026. Tuttavia, il cantiere ha portato alla rimozione dei chioschi presenti sulla spiaggia, creando incertezza sulle future strutture e servizi. La trasformazione, annunciata da tempo, avanza con passi lenti e ancora senza dettagli sullo stato delle aree pubbliche e delle attività commerciali coinvolte.