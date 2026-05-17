Tappa oggi Giro d' Italia 2026 Cervia-Corno alle Scale | percorso e altimetria

Oggi si corre la nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo a Corno alle Scale. La frazione copre una distanza di 184 chilometri e presenta un dislivello positivo di 2400 metri. La gara si svolge interamente nella giornata di domenica 17 maggio, coinvolgendo i ciclisti in un percorso che include salite e tratti pianeggianti. La tappa attraversa diverse località e presenta un profilo altimetrico che prevede tratti impegnativi in salita.

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