Giro d’Italia 2026 oggi la tappa Cervia-Corno alle Scale | percorso orari e dove vederla in tv

Domenica in Emilia-Romagna si svolgerà la tappa del Giro d’Italia che va da Cervia a Corno alle Scale. La corsa partirà nel pomeriggio e attraverserà diverse località lungo il percorso. La tappa si concluderà con l’ascesa al Corno alle Scale, una salita ripida e impegnativa. Gli appassionati potranno seguire la diretta televisiva e conoscere gli orari esatti di partenza e arrivo. La manifestazione coinvolge numerosi atleti e attira grande attenzione tra gli spettatori della regione.

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