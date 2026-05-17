Giro d’Italia 2026 oggi la tappa Cervia-Corno alle Scale | percorso orari e dove vederla in tv
Domenica in Emilia-Romagna si svolgerà la tappa del Giro d’Italia che va da Cervia a Corno alle Scale. La corsa partirà nel pomeriggio e attraverserà diverse località lungo il percorso. La tappa si concluderà con l’ascesa al Corno alle Scale, una salita ripida e impegnativa. Gli appassionati potranno seguire la diretta televisiva e conoscere gli orari esatti di partenza e arrivo. La manifestazione coinvolge numerosi atleti e attira grande attenzione tra gli spettatori della regione.
Corno alle Scale (Bologna), 17 maggio 2026 - Domenica l’Emilia-Romagna si fermerà per ascoltare il respiro del Giro d’Italia. Dalla luce del mare di Cervia fino ai boschi dell’Appennino bolognese, la carovana rosa attraverserà la regione nell’ unica tappa emiliano-romagnola di questa edizione: la Cervia–Corno alle Scale, tappa 9 da 184km e tre stelle su 5 di difficoltà. Un viaggio che sa di fatica, memoria e passione popolare, con il grande ciclismo pronto a tornare là dove la strada si impenna e il Giro diventa leggenda. Giro d’Italia, l’ultima edizione a Corno fu nel 2004. Ciclisti impegnati da Cervia al Corno alle Scale, il passaggio in città previsto tra le 12 e le 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa
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