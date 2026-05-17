Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Cervia-Corno alle Scale | orari percorso tv L’arrivo in salita chiama i favoriti
Oggi si conclude la prima settimana del Giro d’Italia 2026 con la nona tappa, lunga 184 chilometri, che collega Cervia a Corno alle Scale. La tappa si svolge lungo un percorso che prevede arrivi in salita e vede protagonisti i favoriti alla vittoria finale. La corsa è trasmessa in diretta televisiva e il traguardo in quota rappresenta un momento decisivo per la classifica generale. La giornata si svolge con condizioni meteo variabili e con diversi tentativi di attacco tra i ciclisti.
Va a chiudersi la prima settimana del Giro d’Italia 2026. In scena oggi la nona frazione: da Cervia a Corno alle Scale, di 184 chilometri. Arrivo molto insidioso ad anticipare il giorno di riposo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la tappa con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. La prima parte di gara, interamente pianeggiante, propone lo sprint intermedio di Marzabotto e arriva fino a Silla, punto in cui la strada inizia a salire. A Silla inizia la prima asperità di giornata classificata come GPM (che di fatto è un tutt’uno con quella finale da cui è separata da una brevissima discesa). Si attraversa Gaggio Montano dall’accesso più ripido per raggiungere Querciola (11. 🔗 Leggi su Oasport.it
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