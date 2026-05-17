Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Cervia-Corno alle Scale | orari percorso tv L’arrivo in salita chiama i favoriti

Oggi si conclude la prima settimana del Giro d’Italia 2026 con la nona tappa, lunga 184 chilometri, che collega Cervia a Corno alle Scale. La tappa si svolge lungo un percorso che prevede arrivi in salita e vede protagonisti i favoriti alla vittoria finale. La corsa è trasmessa in diretta televisiva e il traguardo in quota rappresenta un momento decisivo per la classifica generale. La giornata si svolge con condizioni meteo variabili e con diversi tentativi di attacco tra i ciclisti.

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