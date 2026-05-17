Tamponamento a catena in autostrada a Milano | code chilometriche anche in direzione opposta per i curiosi
Nel pomeriggio di domenica 17 maggio si è verificato un incidente a catena sull'autostrada A4 Milano-Brescia, causando blocchi prolungati tra gli svincoli di Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Milano. La collisione ha coinvolto diversi veicoli, determinando code di lunghezza variabile e disagi per gli automobilisti in transito. Anche in direzione opposta si sono registrate lunghe file, a causa del traffico di “curiosi” e dei rallentamenti generati dall’incidente. Il traffico è rimasto congestionato per diverse ore prima di tornare alla normalità.
Un pomeriggio di passione per gli automobilisti in transito lungo l'Autostrada A4 Milano-Brescia. Intorno alle 17 di domenica 17 maggio, un incidente a catena ha bloccato a lungo la circolazione nel tratto compreso tra gli svincoli di Sesto San GiovanniCinisello Balsamo e Cormano, in direzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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