Tamponamento a catena in autostrada a Milano | code chilometriche anche in direzione opposta per i curiosi

Nel pomeriggio di domenica 17 maggio si è verificato un incidente a catena sull'autostrada A4 Milano-Brescia, causando blocchi prolungati tra gli svincoli di Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Milano. La collisione ha coinvolto diversi veicoli, determinando code di lunghezza variabile e disagi per gli automobilisti in transito. Anche in direzione opposta si sono registrate lunghe file, a causa del traffico di “curiosi” e dei rallentamenti generati dall’incidente. Il traffico è rimasto congestionato per diverse ore prima di tornare alla normalità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui