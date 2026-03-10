auto in fiamme in autostrada code in direzione di milano

Un’auto ha preso fuoco in autostrada, causando code in direzione di Milano. L’incendio è avvenuto sulla A4, all’altezza dell’uscita di Dalmine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per spegnere le fiamme e gestire il traffico. Non sono stati segnalati feriti. La circolazione è rallentata nella zona interessata.

IL ROGO. Una vettura ha preso fuoco in A4, all’altezza dell’uscita di Dalmine in direzione di Milano. Si segnalano code. Sul posto i vigili del fuoco che hanno ricevuto la segnalazione. Un’auto ha preso improvvisamene fuoco mentre era in transito in autostrada, all’altezza dell’uscita di Dalmine in direzione di Milano. È successo intorno alle 14.50 di martedì 10 marzo. Sul posto la Stradale di Seriate con i mezzi dei vigili del fuoco, da Bergamo e Dalmine. Si segnalano code verso Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

