Tamponamento a catena caos in autostrada | 2 feriti e code di 6 chilometri

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, sull'autostrada A4, subito dopo il casello di Brescia Centro in direzione del Lago di Garda, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto diversi veicoli. L'incidente ha causato due feriti e code di circa sei chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Tamponamento a catena nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, sull'autostrada A4, subito dopo il casello di Brescia Centro in direzione del Lago di Garda. Poco dopo le 15 due auto e un furgone Ducato si sono scontrate una dopo l'altra. Si contano 4 persone coinvolte, di cui due ferite e poi ricoverate in ospedale. Tra i coinvolti anche una ragazza di 26 anni. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Verona Sud: sul posto anche i Vigili del Fuoco e una vasta mobilitazione sanitaria, con un'automedica e ambulanze di Mazzano e Roncadelle. I feriti sono stati ricoverati in codice giallo a verde alla Poliambulanza di Brescia.