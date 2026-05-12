Dai Talenti senza barriere alla masterclass con Ramon Montagner | i prossimi appuntamenti con Musikattiva

Sabato 16 maggio alle 19, l’APS Musikattiva organizza al Teatro Arbostella l’evento “Talenti senza barriere”, dedicato alla valorizzazione dei giovani artisti e all’inclusione sociale attraverso musica e teatro. L’appuntamento si inserisce in una serie di iniziative che prevedono anche una masterclass con il musicista Ramon Montagner, offrendo così un’occasione di formazione e confronto nel settore culturale.

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