Durante il congresso di Forza Italia in Calabria, il vicepremier ha commentato la proposta di revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati. Ha affermato che l’uomo di Modena è un cittadino italiano e ha espresso la propria posizione sulla questione, senza fare riferimenti a eventuali implicazioni legali o politiche. Le sue dichiarazioni sono state rese note durante l’evento, che ha visto la partecipazione di diversi esponenti del partito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del vicepremier al congresso di Forza Italia in Calabria. Il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Antonio Tajani è intervenuto a margine del congresso regionale di Forza Italia in Calabria, commentando la proposta avanzata dalla Lega sulla possibilità di revocare il permesso di soggiorno a chi commette reati. Il caso citato e la precisazione di Tajani. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Tajani ha chiarito la sua posizione facendo riferimento all’episodio avvenuto a Modena. “Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? La persona coinvolta nei fatti di ieri a Modena non aveva alcun permesso di soggiorno, ma era un cittadino italiano”, ha precisato il ministro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tajani sulla proposta di togliere il permesso di soggiorno a chi delinque: “L’uomo di Modena è un cittadino italiano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena, scontro Lega-Forza Italia. Salvini: “Via il permesso di soggiorno a chi delinque”. Tajani frena: “L’investitore è italiano”Il gesto di Salim El Koudri, il 31enne di origine marocchina che sabato si è lanciato con l’auto sui passanti nel centro di Modena, dà ai partiti...

L’idea della Lega, dopo l’attacco a Modena: «Revoca del permesso di soggiorno per chi delinque». Tajani frena: «Ma il fermato è italiano»Dicono che l’accoglienza sia «un atto di generosità e fiducia del popolo italiano ad immigrato, che se tradito merita l’espulsione».

Il vertice dei leader dei partiti di maggioranza con Giorgia Meloni sulla legge elettorale è confermato per stasera alle 19. Sono attesi a Palazzo Chigi, i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. La riunione, per l x.com

Tajani, togliere permesso di soggiorno a chi delinque? L'uomo di Modena è italianoTogliere il permesso di soggiorno a chi delinque? Chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno, è cittadino italiano. Così il vicepremier, ministro degli ... lanazione.it

Modena, lite a destra sui permessi di soggiorno. Salvini: stop a chi delinque. Tajani: l’investitore è italianoIl segretario della Lega insiste sulla revoca agli stranieri che commettono reati, con immediata espulsione. Gli risponde l’alleato azzurro: l’uomo alla guida ... repubblica.it