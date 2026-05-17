Tajani sulla proposta di togliere il permesso di soggiorno a chi delinque | L’uomo di Modena è un cittadino italiano

Da dayitalianews.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il congresso di Forza Italia in Calabria, il vicepremier ha commentato la proposta di revoca del permesso di soggiorno per chi commette reati. Ha affermato che l’uomo di Modena è un cittadino italiano e ha espresso la propria posizione sulla questione, senza fare riferimenti a eventuali implicazioni legali o politiche. Le sue dichiarazioni sono state rese note durante l’evento, che ha visto la partecipazione di diversi esponenti del partito.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del vicepremier al congresso di Forza Italia in Calabria. Il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Antonio Tajani è intervenuto a margine del congresso regionale di Forza Italia in Calabria, commentando la proposta avanzata dalla Lega sulla possibilità di revocare il permesso di soggiorno a chi commette reati. Il caso citato e la precisazione di Tajani. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Tajani ha chiarito la sua posizione facendo riferimento all’episodio avvenuto a Modena. “Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque? La persona coinvolta nei fatti di ieri a Modena non aveva alcun permesso di soggiorno, ma era un cittadino italiano”, ha precisato il ministro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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